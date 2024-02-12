Джонс рассказал, через сколько боёв он завершит карьеру

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) звёздный американец Джон Джонс рассказал о том, сколько боёв он планирует провести до завершения карьеры

«Я достиг того возраста, когда у меня осталось ещё два ивента, и я хочу вложить всё, что у меня есть, в эти два выступления, а это значит, что я должен быть в стопроцентной форме», — приводит слова Джонса MMAJunkie.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Джон Джонс успешно перенёс операцию: