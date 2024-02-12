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Джон Джонс в состоянии алкогольного опьянения сорвал выступление стендап-комика

Джон Джонс в состоянии алкогольного опьянения сорвал выступление стендап-комика
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) звёздный американец Джон Джонс в состоянии алкогольного опьянения сорвал выступление стендап-комика Дефа Нудлса, который выступал на одном из вечеров в Лос-Анджелесе.

Джонс перебил выступление Нудлса, заявив о том, что комики на шоу недостаточно смешные. Словесная перепалка чемпиона UFC с комиком продолжалась около пяти минут, после чего комик ушёл со сцены.

Видео доступно на YouTube-канале Def Noodles.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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