«4 часа держали в аэропорту, забрали документы». Олжабай — о перевесе перед ACA 170

Казахстанский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Багдос Олжабай (16-4) рассказал о трудностях перед выступлением на турнире ACA 170, состоявшемся 9 февраля в Москве.

Напомним, Олжабай вышел на коротком уведомлении против бразильца Луиса Рафаэля Лаурентино (36-7) и победил единогласным судейским решением.

«Да, 30% от гонорара штраф за перевес был… Вышло так, что, когда в Москву прилетел, меня три или четыре часа в аэропорту на пограничном контроле продержали. Мои документы забрали — и я ждал. И так устал за время перелёта, ещё это… Так тяжко было. Спрашивал: «Что у меня неправильно? Скажите мне — что-то не то?». А они мне ничего не говорили. «Подождите, подождите минутку». Вот так всё и получилось», — приводит слова Олжабая издание Legalbet.Kz.