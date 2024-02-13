Хельвани назвал главный бой UFC 300

Известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани высказал мнение о том, что бой между Хамзатом Чимаевым и Леоном Эдвардсом должен был стать главным событием UFC 300.

«Если бы в UFC могли по щелчку пальцев организовать бой, это был бы поединок, над которым они сейчас работают, поскольку считают его самым большим событием из всех возможных, и это бой Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса. Основываясь на заявлениях Даны Уайта, на его словах о сопутствующих сложностях и информации, полученной от своих источников, я делаю вывод, что всё упирается в способность Чимаева драться в США. Последний раз он дрался в США почти два года назад, и сейчас они пытаются решить эту проблему», — сказал Хельвани в эфире MMA Hour.

Чимаев ещё не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 13 побед в 13 боях.