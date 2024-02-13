«Я так же не хотел бы». Немков высказался о бойцовском стиле Хабиба Нурмагомедова

Лидер рейтинга P4P Bellator Вадим Немков (Россия) высказался по поводу бойцовского стиля Хабиба Нурмагомедова.

«Были ли у меня мысли, когда я смотрел бои Хабиба, что я хочу так же? Нет, если честно. Мне нравится стиль, когда больше в стойке. Если борьба, то борьба такая… У Хабиба борьба в принципе не была скучной, много добиваний. Но мне больше нравится работа в стойке. Я думаю, это интереснее для зрителя. Я понимаю, что это его стиль, так он работает и побеждает. Ему не нужно ничего менять. Но я так же не хотел бы», — приводит слова Немкова «Спорт-экспресс».

Напомним, профессиональный рекорд Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 29-0. Россиянин завершил свою карьеру в боях в 2020 году.