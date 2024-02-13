Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Евлоев признался, на что потратил полмиллиона рублей перед боем с Алленом

Боец UFC Евлоев признался, на что потратил полмиллиона рублей перед боем с Алленом
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, рассказал об отношении к брендам одежды.

«Я никогда не считал себя человеком, гоняющимся за брендами, но сейчас я выхожу на пресс-конференцию, у меня два чемодана вещей и практически новых вещей, но я думаю: «Может, все-таки, на пресс-конференцию обновку пойти взять?». Зашел в Диор и 8 штук на этот костюм. Хотя можно было, в принципе, как Аллен выйти в футболке за 300 рублей и такой же эффект произвести

Просто когда ты на такие мероприятия надеваешь костюм, который стоит 500 косарей российских, ты потом в этом костюме не пойдешь на свадьбу, тебе скажут, что это тот костюм, в котором ты на пресс-конференции был, второй раз надел его», – сказал Евлоев в подкасте Hustle Show.

Напомним, 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада) Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена.

Материалы по теме
Россияне – самые скучные бойцы? Почему UFC задвигает топовых Евлоева и Анкалаева
Россияне – самые скучные бойцы? Почему UFC задвигает топовых Евлоева и Анкалаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android