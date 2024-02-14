«Он остаётся бродягой». Евлоев высказался по поводу Макгрегора

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, высказался по поводу экс-чемпиона промоушена ирландца Конора Макгрегора.

«Возможно, в какой-то степени он играет роль, потому что люди от него этого и ждут. За всё это время он сам к этой роли привык. Раньше он жил на пособие жены, а сейчас понимает, что может зарабатывать. Думаю, что он адекватно к этому относится.

Несмотря на то что он популярен во всём мире, он остаётся бродягой. Он кайфует от жизни, не пытается всем нравиться – что раньше делал, то и продолжает делать», — сказал Евлоев на YouTube-канале Адама Зубайраева.

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Боец не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий выход в октагон у него запланирован на 29 июня нынешнего года, а противостоять ему будет американец Майкл Чендлер.