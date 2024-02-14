Дана Уайт объяснил долгое отсутствие Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал долгосрочное отсутствие двойного экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора.

«Прежде всего он возвращается после одной из самых тяжёлых травм, после которых только можно вернуться. Как долго отсутствовал Андерсон Силва? Как долго отсутствовал Крис Уайдман? Парни, ломавшие эту кость. На данный момент это проблема номер один. Вторая заключается в том, что Конору Макгрегору не нужны чёртовы деньги. Хабибу не нужны деньги, и он ушёл в отставку», — сказал Дана Уайт в интервью Кевину Айолу.

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Боец не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий выход в октагон у него запланирован на 29 июня нынешнего года, а противостоять ему будет американец Майкл Чендлер.