Мовсар Евлоев обратился к чемпиону UFC Волкановски

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вновь заявил о желании провести поединок с чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе Александром Волкановски (Австралия).

«Алекс, ты можешь побить Конора, но я другого уровня. Я отправлю тебя на пенсию», – написал Евлоев.

Напомним, в последнем поединке, который проходил на турнире UFC 297 в январе нынешнего года, Мовсар единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена. Всего на счету Евлоева в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. В активе Волкановски в смешанных единоборствах 26 побед и три поражения.