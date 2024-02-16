«Однажды с братом». Мовсар Евлоев показал фото с Хабибом

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, показал фотографию с бывшим чемпионом промоушена в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Однажды с братом в Казахстане», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Мовсара Евлоева

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории смешанных единоборств. Многими специалистами и бойцами называется величайшим. За время карьеры в ММА Нурмагомедов принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта, который не раз пробовал уговорить россиянина возобновить карьеру.

В активе Евлоева в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения.