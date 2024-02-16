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Даня Милохин — Аджмал Хан: во сколько начнётся бой, где смотреть трансляцию

Даня Милохин — Аджмал Хан: во сколько начнётся бой, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 16 февраля, в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) состоится боксёрский турнир промоушена Alpha Fight Series. В соглавном бою спортивного шоу встретятся российский блогер Даня Милохин и блогер Аджмал Хан, представляющий Индию.

Для россиянина это будет дебютный поединок по боксу. Противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов. Турнир начнётся в 18:00 по московскому времени. Появление Милохина и Хана в ринге можно ожидать примерно в 20:00 мск – время будет зависеть от того, как будут складываться другие бои, запланированные на более раннее время.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу. Прямой эфир турнира можно будет эксклюзивно посмотреть на платформе Triller TV.

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