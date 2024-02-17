Конор Макгрегор дал прогноз на бой Волкановски — Топурия и другие поединки UFC 298

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединков основного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 298.

«Потрясающая ночь боёв UFC нас ждёт! Гарри победит Джеффа Нила в первом раунде. Волк вначале получит от Топурии, но совершит камбэк и нокаутирует испанца во втором раунде. Коста и Уиттакер проведут хорошую зарубу на протяжении трёх раундов, как и Мераб с Генри Сехудо», — написал Макгрегор в социальной сети Х (бывший Twitter).

Основной кард UFC 298:

Александр Волкановски (26-3) – Илия Топурия (14-0);

Роберт Уиттакер (24-7) – Пауло Коста (14-2);

Джефф Нил (15-5) – Иан Гарри (13-0);

Мераб Двалишвили (16-4) – Генри Сехудо (16-3);

Роман Копылов (12-2) – Энтони Эрнандес (11-2).