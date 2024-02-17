Иан Гарри: Чимаева считают самым крутым в мире, дайте мне ударить его

Непобеждённый ирландский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри высказался о потенциальном поединке со звездой организации Хамзатом Чимаевым.

«Это должна быть арена в Дублине, Ирландия. И соперником моей мечты должен стать Хамзат Чимаев, потому что все говорят о нём как о крутом парне и страшилке, а у меня появится шанс наложить на него руки. Если он самый крутой парень, которого все боятся, то я хочу всё прояснить.

Мне нужен этот чёртов волк. Мне нужен этот злодей. Я хочу стать самым крутым на планете, а сейчас таковым считают его. Дайте мне ударить его, и мы посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Гарри издание Sporting Post.

Ранее стало известно, когда может состояться следующий бой Чимаева.