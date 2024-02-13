Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, когда может состояться следующий бой Хамзата Чимаева

Стало известно, когда может состояться следующий бой Хамзата Чимаева
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории, может провести свой следующий поединок на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Может быть, подерусь с кем-нибудь на турнире в Саудовской Аравии. Я хочу подраться там», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу MMA Uncensored.

Отметим, что турнир UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится 22 июня этого года.

Напомним, свой последний бой Чимаев провёл 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. В рамках турнира он встретился с нигерийцем Камару Усманом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хамзата судейским решением. Чимаев ещё не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Его рекорд составляет 13-0.

Материалы по теме
Карьера Чимаева в UFC — разочарование. Новый Конор оказался не тем, за кого себя выдавал
Карьера Чимаева в UFC — разочарование. Новый Конор оказался не тем, за кого себя выдавал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android