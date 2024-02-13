Стало известно, когда может состояться следующий бой Хамзата Чимаева

Непобеждённый арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории, может провести свой следующий поединок на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Может быть, подерусь с кем-нибудь на турнире в Саудовской Аравии. Я хочу подраться там», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу MMA Uncensored.

Отметим, что турнир UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится 22 июня этого года.

Напомним, свой последний бой Чимаев провёл 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. В рамках турнира он встретился с нигерийцем Камару Усманом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хамзата судейским решением. Чимаев ещё не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Его рекорд составляет 13-0.