Фернандо Варгас сказал, за кого болеет в поединке Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира американец Фернандо Варгас высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Они оба мне нравятся. Но наш менеджмент работает с Усиком, и он убийца. Так что мы должны выбрать домашнюю команду, и это Усик. Повлияет ли на Фьюри рассечение? Он должен быть очень осторожным. Надеюсь, что рассечение заживёт. Посмотрим», — сказал Варгас в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.