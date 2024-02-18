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Мераб Двалишвили одолел Генри Сехудо на UFC 298

Мераб Двалишвили одолел Генри Сехудо на UFC 298
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В ночь с 17 на 18 февраля по московскому времени проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В рамках основного карда грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили сразился с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях американцем Генри Сехудо, который имеет мексиканские корни.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

В профессиональной карьере Генри Сехудо 16 побед и четыре поражения в ММА. В предыдущем поединке он уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей. Их бой прошёл 6 мая 2023 года.

В активе Мераба Двалишвили 16 побед и четыре поражения в ММА. Грузинский боец до поединка с Сехудо шёл на серии из девяти побед и теперь продлил её до десяти. В предыдущем бою Мераб одолел россиянина Петра Яна. Их бой прошёл 11 марта прошлого года.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Мераб Двалишвили (W) - Генри Сехудо
18 февраля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Генри Сехудо
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