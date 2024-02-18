Видео победного завершения Топурией боя с Волкановски на UFC 298

Сегодня, 18 февраля, в городе Анахайм (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном событии мероприятия австралиец Александр Волкановски проводил защиту титула чемпиона UFC в полулёгком весе против испано-грузинского бойца Илии Топурии. Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

Предлагаем вашему вниманию видео главного момента прошедшего спортивного мероприятия.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном сообществе UFC во ВКонтакте

Таким образом, Илия Топурия продолжает оставаться непобеждённым. На его счету 15 побед, семь из которых одержаны в рамках UFC. Для Александра Волкановски это поражение стало четвёртым в ММА при 26 победах.