Евлоев обратился к Топурии после победы испанца на UFC 298

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, отреагировал на победу испано-грузинского спортсмена Илии Топурии в противостоянии с австралийцем Александром Волкановски за титул чемпиона UFC в данном дивизионе.

«Поздравляю с победой нового чемпиона. Я приду за тобой и заберу этот пояс», — написал Евлоев в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, по итогам прошедшего поединка Топурия победил Волкановски нокаутом во втором раунде. Грузин остаётся непобеждённым. На его счету 15 побед, семь из которых одержаны в рамках UFC.

В активе Мовсара Евлоева в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, который проходил на UFC 297, Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена.