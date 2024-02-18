Дана Уайт: сегодня ночь Мераба. Но его решения мне не нравятся

Генеральный директор UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы грузинского бойца смешанных единоборств Мераба Двалишвили в противостоянии с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Мераб побил Сехудо. Но он не хочет драться с другом. Ему это не нравится. А мне не нравятся его решения. Но сегодня ночь Мераба. Он победил Сехудо, бывшего чемпиона UFC. И сделал это легко. Это его ночь», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, бой, прошедший в рамках турнира UFC 298, продлился все три раунда и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). На счету Генри Сехудо 16 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. У Двалишвили ровно такая же статистика.