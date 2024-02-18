Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: сегодня ночь Мераба. Но его решения мне не нравятся

Дана Уайт: сегодня ночь Мераба. Но его решения мне не нравятся
Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы грузинского бойца смешанных единоборств Мераба Двалишвили в противостоянии с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Мераб побил Сехудо. Но он не хочет драться с другом. Ему это не нравится. А мне не нравятся его решения. Но сегодня ночь Мераба. Он победил Сехудо, бывшего чемпиона UFC. И сделал это легко. Это его ночь», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, бой, прошедший в рамках турнира UFC 298, продлился все три раунда и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). На счету Генри Сехудо 16 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. У Двалишвили ровно такая же статистика.

Материалы по теме
Все результаты турнира UFC 298: Волкановски — Топурия
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android