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Сегодня, 18 февраля, в Анахайме (штат Калифорния, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 298. По итогам главного поединка непобеждённый испано-грузинский боец Илия Топурия стал новым чемпионом промоушена в полулёгкой весовой категории.

Все результаты турнира UFC 298: Волкановски — Топурия:

Илия Топурия победил Александра Волкановски нокаутом (раунд 2, 3.32) и стал новым чемпионом в полулёгком весе.

Роберт Уиттакер победил Пауло Косту единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Иан Гарри победил Джеффа Нила раздельным решением (30-27, 28-29, 30-27).

Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Энтони Эрнандес победил Романа Копылова удушающим приёмом (раунд 2, 3.23).

Аманда Лемос победила Маккензи Дёрн единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Маркос Рожерио де Лима победил Джастина Тафу техническим нокаутом (раунд 2, 1.14).

Ринья Накамура победил Карлоса Веру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Миньян Чжан победил Брендсона Рибейро нокаутом (раунд 1, 1.41).

Дэнни Барлоу победил Джоша Куинлана техническим нокаутом (раунд 3, 1.18).

Обан Эллиотт победил Валентина Вудбёрна единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Миранда Мэверик победила Андреа Ли единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).