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Шаблий назвал фаворита в потенциальном бою Топурии и Холлоуэя

Шаблий назвал фаворита в потенциальном бою Топурии и Холлоуэя
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Известный российский боец смешанного стиля, финалист Гран-при Bellator в лёгком весе (до 70 кг) Александр Шаблий высказался о потенциальном поединке звёзд полулёгкого дивизиона (до 65 кг) UFC, грузина Илии Топурии и американца Макса Холлоуэя.

«Холлоуэй – интересный соперник для Топурии, но он столько пропускает, что Илия может его и снять. За счет жесткости ударов он фаворит, а Макс много пропускал в боях. Мовсар Евлоев – крепкий парень, но никого из соперников такого уровня он не бил. Если он подерется с Волком или Максом, можно будет оценить его шансы с Топурией. Но если этот бой состоится, конечно, буду болеть за Мовсара», – цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Топурия на UFC 298 нокаутировал австралийца Алекса Волкановски и стал новым чемпионом. Холлоуэй на UFC Fight Night 225 в августе нокаутировал корейца Чен Сон Джона, более известного как Корейский зомби.

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