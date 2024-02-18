Дана Уайт ответил, состоится ли немедленный реванш Топурии и Волкановски

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о возможности незамедлительного реванша между грузином Илией Топурией и австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 18 февраля, и завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

«Топурия не мог выглядеть лучше против Волкановски, Алекс также был хорош. Реванш? Я не думаю, что это произойдёт в следующем бою», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 15 побед (семь – в UFC) и ни одного поражения.

Ранее Александр Шаблий назвал фаворита в потенциальном бою Топурии и Холлоуэя.