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Дана Уайт ответил, состоится ли немедленный реванш Топурии и Волкановски

Дана Уайт ответил, состоится ли немедленный реванш Топурии и Волкановски
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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о возможности незамедлительного реванша между грузином Илией Топурией и австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 18 февраля, и завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

«Топурия не мог выглядеть лучше против Волкановски, Алекс также был хорош. Реванш? Я не думаю, что это произойдёт в следующем бою», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 15 побед (семь – в UFC) и ни одного поражения.

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