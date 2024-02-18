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О’Мэлли оценил победу Двалишвили над Сехудо

О’Мэлли оценил победу Двалишвили над Сехудо
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли прокомментировал победу грузина Мераба Двалишвили в претендентском бою с американцем Генри Сехудо, состоявшемся на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Интересно смотреть бои вживую. Я бы хотел пересмотреть на экране, чтобы разобраться до конца. Это было достойно. Я слышал, что Генри травмировался перед боем. Он немного запыхался, Мераб же смотрелся хорошо. Достойный бой от парочки малюток», — сказал О’Мэлли в эфире ESPN.

Напомним, О’Мэлли выступит на турнире UFC 299 и проведёт реванш с эквадорцем Марлоном Верой. Ранее генеральный директор промоушена Дана Уайт заявил, что Двалишвили может стать запасным для этого поединка.

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