Двалишвили может стать запасным в реванше О’Мэлли и Веры

Генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили может стать запасным в титульном бою между американцем Шоном О’Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой.

«Да, Мераб может стать резервным бойцом», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, реванш О’Мэлли и Веры возглавит турнир UFC 299, который состоится 10 марта во Флориде (США).

Двалишвили в своём последнем бою на UFC 298 одолел единогласным судейским решением бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях американца Генри Сехудо. Победа стала для него десятой подряд в престижнейшем промоушене мира.

Ранее Умар Нурмагомедов обратился к Мерабу Двалишвили после победы грузина на UFC 298.