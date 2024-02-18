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Двалишвили может стать запасным в реванше О’Мэлли и Веры

Двалишвили может стать запасным в реванше О’Мэлли и Веры
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Генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили может стать запасным в титульном бою между американцем Шоном О’Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой.

«Да, Мераб может стать резервным бойцом», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, реванш О’Мэлли и Веры возглавит турнир UFC 299, который состоится 10 марта во Флориде (США).

Двалишвили в своём последнем бою на UFC 298 одолел единогласным судейским решением бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях американца Генри Сехудо. Победа стала для него десятой подряд в престижнейшем промоушене мира.

Ранее Умар Нурмагомедов обратился к Мерабу Двалишвили после победы грузина на UFC 298.

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