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Дана Уайт сделал заявление о будущем Топурии в UFC

Дана Уайт сделал заявление о будущем Топурии в UFC
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о победе испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии в поединке с австралийцем Александром Волкановски. По словам Уайта, у Топурии большое будущее.

«Топурия был великолепен и показал потрясающее выступление. Если он продолжит в том же духе, я думаю, у него будет большое будущее», — приводит слова Уайта Marca.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с представителем Австралии Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. В общей сложности на счету спортсмена из Испании 15 побед в 15 боях.

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