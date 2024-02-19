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Гаджиев объяснил, почему Волкановски не нужно проводить бой с Евлоевым

Гаджиев объяснил, почему Волкановски не нужно проводить бой с Евлоевым
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о будущем австралийца Александра Волкановски в UFC. Ранее он проиграл Илии Топурие и лишился чемпионского пояса в полулёгком весе.

«Мовсар против Топурии – был бы крутой бой. Если говорить про Волка, то я бы на месте боссов UFC не давал ему бой с Мовсаром. Если они хотят Волка сохранить, я бы ему дал не то чтобы лёгкий бой, но какой-то бой, в котором бы он был фаворитом. А в бою с Мовсаром, на мой взгляд, он не будет фаворитом. Но и вообще, после нокаута от Ислама, может быть, он немного подломался. Может быть, в кризисе находится, не до конца восстановился. Это было видно по тому, как Топурия в моменте просто взял и нокаутировал Волка. Раньше бы этого не произошло», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

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