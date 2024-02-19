Волкановски рассказал о дальнейших планах в UFC после поражения в бою с Топурией

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски высказался на тему своего следующего боя, заявив о желании провести реванш с Топурией.

«Со мной всё в порядке. Мы провели отличный бой, но нельзя побеждать всегда. Илия проделал хорошую работу. В следующий раз всё будет по-другому. Сейчас я собираюсь немного отдохнуть. Очень хотелось бы провести реванш. Дана и Илия говорили об Испании. Поединок мог бы пройти ближе к концу года. Так что у меня было бы время побыть с семьёй, отдохнуть и вернуть пояс», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Бой Волкановски и Топурии проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Александр проиграл нокаутом во втором раунде.