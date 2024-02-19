Тренер Волкановски раскрыл первые слова Александра после нокаута от Топурии

Джо Лопес, тренер австралийского бойца ММА Александра Волкановски, дал комментарий по поводу поражения своего подопечного в поединке с Илией Топурией (Испания) на турнире UFC 298.

«Я разочарован результатом. Ведь мне известно, что у Алекса гораздо лучший набор навыков. Когда он пришёл в себя, то сказал: «Что случилось?» Мы знали, что у Илии был шанс панчера – и он им воспользовался», — приводит слова Лопеса издание Daily Mail.

Бой Волкановски и Топурии проходил в ночь с 17 на 18 февраля мск. Поединок закончился во втором раунде нокаутом в исполнении бойца из Испании. Таким образом, Илия стал новым чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе.

Ранее Волкановски рассказал о дальнейших планах в промоушене Даны Уайта.