Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Волкановски раскрыл первые слова Александра после нокаута от Топурии

Тренер Волкановски раскрыл первые слова Александра после нокаута от Топурии
Комментарии

Джо Лопес, тренер австралийского бойца ММА Александра Волкановски, дал комментарий по поводу поражения своего подопечного в поединке с Илией Топурией (Испания) на турнире UFC 298.

«Я разочарован результатом. Ведь мне известно, что у Алекса гораздо лучший набор навыков. Когда он пришёл в себя, то сказал: «Что случилось?» Мы знали, что у Илии был шанс панчера – и он им воспользовался», — приводит слова Лопеса издание Daily Mail.

Бой Волкановски и Топурии проходил в ночь с 17 на 18 февраля мск. Поединок закончился во втором раунде нокаутом в исполнении бойца из Испании. Таким образом, Илия стал новым чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе.

Ранее Волкановски рассказал о дальнейших планах в промоушене Даны Уайта.

Материалы по теме
Волкановски рассказал о дальнейших планах в UFC после поражения в бою с Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android