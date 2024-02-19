Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даня Милохин опубликовал первый пост после победы нокаутом в боксёрском дебюте

Даня Милохин опубликовал первый пост после победы нокаутом в боксёрском дебюте
Комментарии

Российский блогер Даня Милохин у себя в социальных сетях разместил первый пост после победы в дебютном боксёрском поединке. 16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) россиянин встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде.

«Спасибо за поддержку! Это начало, тренер», — написал Милохин.

Для Милохина это был дебютный поединок. Планировалось, что противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов. Даня занимается под руководством тренера Зорика Степаняна. Осенью прошлого года Милохин говорил, что приступил к занятиям смешанными единоборствами (ММА). По словам блогера, у него большие планы в боях. Россиянин говорил, что будет «двигаться к профессионалам».

Материалы по теме
Милохин идеально дебютировал в боксе! Гимн России играл на всю арену в Дубае
Милохин идеально дебютировал в боксе! Гимн России играл на всю арену в Дубае
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android