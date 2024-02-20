Илия Топурия обратился к Волкановски, у которого отобрал чемпионский титул UFC

Новоиспечённый чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия (Испания) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своём недавнем сопернике, австралийце Александре Волкановски.

«Спасибо, Волк. Ты был сложным оппонентом, который сделал меня только лучше. Для меня было честью разделить октагон вместе с тобой», — написал Топурия.

Напомним, бой между Топурией и Волкановски проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этой победе Илия стал новым чемпионом промоушена Даны Уайта в полулёгком дивизионе. В общей сложности на его счету 15 побед в 15 боях в смешанных единоборствах.