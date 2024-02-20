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Названы три бойца, отказавшиеся от боя с Леоном Эдвардсом на UFC 300

Названы три бойца, отказавшиеся от боя с Леоном Эдвардсом на UFC 300
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Стали известны имена трёх бойцов, не пожелавших поединка с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300. Как рассказал в своём подкасте авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани, спортсменами, отказавшими Эдвардсу, были россиянин Ислам Махачев, представитель Казахстана Шавкат Рахмонов и боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

Напомним, новость о том, что от поединка с Эдвардсом отказались три бойца, рассказал президент UFC Дана Уайт. Имена спортсменов глава организации уточнять не стал.

UFC 300 пройдёт 13 апреля 2024 года. Спортивное мероприятие состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 18 февраля Дана объявил, что этот турнир возглавит поединок между Алексом Перейрой (Бразилия) и Джамалом Хиллом (США).

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