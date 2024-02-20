Дана Уайт: когда речь заходит о деньгах, Макгрегор невероятен

Президент UFC Дана Уайт высказался о сотрудничестве промоушена с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Уайт отметил, что Макгрегор – один из лучших деловых партнёров лиги.

«Конор Макгрегор, вероятно, – один из лучших деловых партнёров, которые у нас когда-либо были. Когда речь заходит о зарабатывании денег, Конор, наверное, самый невероятный партнёр, который у нас когда-либо был. Великолепный бизнесмен», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В настоящий момент Конору 35 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Абдурозик устроил спарринг с Конором Макгрегором: