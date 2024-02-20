Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: когда речь заходит о деньгах, Макгрегор невероятен

Дана Уайт: когда речь заходит о деньгах, Макгрегор невероятен
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался о сотрудничестве промоушена с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Уайт отметил, что Макгрегор – один из лучших деловых партнёров лиги.

«Конор Макгрегор, вероятно, – один из лучших деловых партнёров, которые у нас когда-либо были. Когда речь заходит о зарабатывании денег, Конор, наверное, самый невероятный партнёр, который у нас когда-либо был. Великолепный бизнесмен», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В настоящий момент Конору 35 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Абдурозик устроил спарринг с Конором Макгрегором:

Материалы по теме
Дана Уайт сделал заявление о будущем 35-летнего Конора Макгрегора в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android