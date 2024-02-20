Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт сделал заявление о будущем 35-летнего Конора Макгрегора в UFC

Дана Уайт сделал заявление о будущем 35-летнего Конора Макгрегора в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возвращения в октагон экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Последний раз ирландец дрался летом 2021 года, проиграв Дастину Порье. Сейчас Конору 35 лет.

«Если бы у вас было чертовски много денег, стали бы вы сидеть здесь сейчас и задавать мне этот чёртов вопрос? Нет, не стали бы. Я только что ответил на ваш вопрос. А вообще я не знаю, [будет ли Конор снова драться в UFC]. У Конора много денег. Если Конор появится, мы будем счастливы. Мы будем в восторге, когда он вернётся и будет драться. Деньги многое усложняют. Он только что снялся в фильме, ему нужно заниматься его продвижением. Так что у него есть соответствующие обязательства. Он действительно хочет драться в этом году, но посмотрим, что произойдёт», — сказал Дана на пресс-конференции.

Материалы по теме
Конор Макгрегор ответил на вызов нового чемпиона UFC Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android