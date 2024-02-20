Дана Уайт сделал заявление о будущем 35-летнего Конора Макгрегора в UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возвращения в октагон экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Последний раз ирландец дрался летом 2021 года, проиграв Дастину Порье. Сейчас Конору 35 лет.

«Если бы у вас было чертовски много денег, стали бы вы сидеть здесь сейчас и задавать мне этот чёртов вопрос? Нет, не стали бы. Я только что ответил на ваш вопрос. А вообще я не знаю, [будет ли Конор снова драться в UFC]. У Конора много денег. Если Конор появится, мы будем счастливы. Мы будем в восторге, когда он вернётся и будет драться. Деньги многое усложняют. Он только что снялся в фильме, ему нужно заниматься его продвижением. Так что у него есть соответствующие обязательства. Он действительно хочет драться в этом году, но посмотрим, что произойдёт», — сказал Дана на пресс-конференции.