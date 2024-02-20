Экс-чемпион UFC дал прогноз на возможный реванш между Волкановски и Топурией

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон поделился мыслями о потенциальном реванше между австралийцем Александром Волкановски и испанцем грузинского происхождения Илией Топурией. В первом бою победу нокаутом одержал Топурия, за счёт чего стал чемпионом UFC в полулёгком весе.

«Даже не знаю, какой ещё набор инструментов он может взять с собой в бой, чтобы помешать Илии вновь победить его. Если они проведут бой-реванш, то Илии просто потребуется прикоснуться к нему. Александр будет должен убегать от Илии в течение двадцати пяти минут. Я действительно считаю, что Топурия – плохой выбор для Волкановски. Да, Илии было непросто добраться до Александра, но он сохранял спокойствие и продолжал работать по плану», — сказал Джонсон на своём канале в YouTube.