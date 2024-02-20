Топурия вошёл в рейтинг лучших бойцов UFC P4P, Волкановски потерял 4 места

Промоушен UFC обновил рейтинги бойцов, выступающих под его эгидой. Изменения произошли в нескольких дивизионах. В частности, в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) появился новый чемпион промоушена в полулёгком весе Илия Топурия (Испания). В настоящий момент он занимает пятое место. Экс-чемпион в том же весе Александр Волкановски (Австралия), напротив, потерял сразу четыре позиции и теперь седьмой.

В легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поднялся на одно место и теперь первый. Американец Алджамейн Стерлинг, ранее занимавший первую позицию, в настоящий момент второй. Также отметим, что американец Генри Сехудо, проигравший Двалишвили, потерял три места и сейчас занимает шестую строчку рейтинга.