Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия вошёл в рейтинг лучших бойцов UFC P4P, Волкановски потерял 4 места

Топурия вошёл в рейтинг лучших бойцов UFC P4P, Волкановски потерял 4 места
Комментарии

Промоушен UFC обновил рейтинги бойцов, выступающих под его эгидой. Изменения произошли в нескольких дивизионах. В частности, в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) появился новый чемпион промоушена в полулёгком весе Илия Топурия (Испания). В настоящий момент он занимает пятое место. Экс-чемпион в том же весе Александр Волкановски (Австралия), напротив, потерял сразу четыре позиции и теперь седьмой.

В легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поднялся на одно место и теперь первый. Американец Алджамейн Стерлинг, ранее занимавший первую позицию, в настоящий момент второй. Также отметим, что американец Генри Сехудо, проигравший Двалишвили, потерял три места и сейчас занимает шестую строчку рейтинга.

Материалы по теме
Топурия – улучшенная версия Конора. Илия будет править в UFC очень долго
Топурия – улучшенная версия Конора. Илия будет править в UFC очень долго
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android