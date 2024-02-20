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«Неважно, откуда вы родом». Топурия высказался после победы в бою с Волкановски

«Неважно, откуда вы родом». Топурия высказался после победы в бою с Волкановски
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Испанский боец грузинского происхождения, новоиспечённый чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия обратился к болельщикам после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире UFC 292. Победу Илия добыл нокаутом во втором раунде.

«Многие скажут, что у вас ничего не получится. Они будут сбивать вас с толку и сомневаться в вас. Но помните: единственный, кто вам нужен для достижения чего-либо, — это вы сами. Верьте в себя, верьте и работайте не покладая рук, и тогда всё придёт. Неважно, откуда вы родом, если знаете, куда идёте. То, что перед вами, гораздо важнее того, что позади! Никогда не сдавайтесь. Просто встаньте и сражайтесь!» — написал Топурия на своей странице в социальных сетях.

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