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UFC 298, результаты, Илия Топурия — Алекс Волкановски, как завершился бой, Топурия нокаутировал Волкановски

Топурия – улучшенная версия Конора. Илия будет править в UFC очень долго
Игорь Некрасов
Илия Топурия — Алекс Волкановски
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Если, конечно, грузинский испанец не станет копировать и загулы Макгрегора.

В минувшие выходные в США состоялся грандиозный турнир UFC 298. В главном событии вечера случилась сенсация: доминирующий чемпион полулёгкого веса, один из лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Александр Волкановски был нокаутирован Илиëй Топурией. У дивизиона появился новый король, и он будет править ещё очень долго.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Александр Волкановски - Илия Топурия (W)
18 февраля 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Александр Волкановски

Несмотря на то что Топурия представляет Испанию, родился он в Германии в грузинской семье. В детстве перебрался в Грузию, где и начал заниматься спортом – греко-римской борьбой. И только в 15 лет переехал в Испанию, там увлёкся смешанными единоборствами и стал выступать профессионально.

На старте карьеры Топурия выступал в европейских лигах и чередовал бои в полулёгком и легчайшем весах. В шестом поединке он должен был завоевать пояс известного промоушена Cage Warriors, но из-за того, что не сумел сделать вес, титул остался вакантным. Больше Илия с легчайшим весом не экспериментировал и окончательно поднялся в полулёгкий.

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Интересно, что на старте карьеры Илия активно пользовался навыками в борьбе, и первые семь поединков выиграл сабмишенами. Перспективного испанца заприметили в UFC, и с рекордом 8-0 Илия оказался в лучшей лиге мира. После победы решением над Юссефом Залалом в дебюте Топурия начал творить красоту. Три нокаута подряд вознесли Илию в рейтингах, о нём стали говорить как о потенциальной большой звезде. Топурия быстро понял, как нужно вести дела в UFC, и стал играть по правилам лиги. Мощный трэш-ток, вызовы абсолютно всем топовым бойцам — где-то Топурия даже переходил границы, но осознанно шёл на риск. При этом Илия продолжал показывать отличные результаты в клетке: победы над Брайсом Митчеллом и Джошем Эмметтом принесли ему титульный шанс, которым Топурия воспользовался сполна.

У Илии хорошая борцовская база, он занимался греко-римской борьбой и добавил к этому неплохие навыки джиу-джитсу. При этом в UFC Топурия практически не показывал своей борьбы, оставив этот козырь на сложный случай. Но пока что у него всё прекрасно получается и в стойке. Нужно отметить именно боксёрскую работу Илии на руках: он не просто машет какими-то одиночными оверхендами, а работает серийно, разнообразно и чрезвычайно точно. Яркий пример – нокаут Джея Херберта: зашёл через джеб на ближнюю дистанцию, нырнул, пробил по корпусу и на выходе срубил Херберта мощнейшим боковым. Настоящая эстетика бокса, и редко увидишь, чтобы от удара полулегковеса так падали соперники. Да и Волкановски, кстати, Топурия уничтожил на руках, сложив Алекса всё тем же правым боковым.

ИЛИЯ ТОПУРИЯ — АЛЕКС ВОЛКАНОВСКИ

ИЛИЯ ТОПУРИЯ — АЛЕКС ВОЛКАНОВСКИ

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Помимо техники, у Топурии есть мощь в кулаках. Здесь можно вспомнить Макса Холлоуэя, который считается одним из лучших ударников UFC. Да, Макс очень классно использует габариты и крайне технично перебивает соперников на руках, но нокаутирующего удара у него нет. За последние пять лет Холлоуэй удосрочил только Корейского Зомби, который после этого завершил карьеру. А вот удары Топурии несут реальную угрозу и срубают даже таких монстров, как Волкановски.

Нельзя не отметить уверенность и даже в какой-то степени дерзость Топурии. Не зря ведь все его сравнивают с молодым Конором: татуировки на спине и на груди, трэш-ток, который позволяет залезть сопернику в голову ещё до поединка. Удивительно, но история Топурии и Волкановски безумно схожа с историей Макгрегора и Альдо. Илия ментально победил ещё до боя: пусть Волкановски и блестяще отвечал на троллинг со стороны Топурии, но в поединке испанец заставил Алекса отступать, чего с ним в полулёгком весе точно никогда не происходило.

Илия Топурия

Илия Топурия

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Можно сказать, что Топурия – это такая усовершенствованная версия Конора. Мощная работа в стойке, горящие глаза, огромное желание быть чемпионом. При всём этом Топурия более разносторонний боец, чем ирландец и, помимо силы в руках, имеет множество других преимуществ.

Главное, чтобы вся слава, которая свалилась на Топурию в минувшие выходные, не съела его. Все же помнят про спортивные успехи Макгрегора после того, как он стал двойным чемпионом? Деньги и бешеная популярность изменили приоритеты Конора, и как спортсмен он, если не закончился совсем, то точно находится рядом с пропастью. У Топурии есть всё, чтобы стать новой суперзвездой UFC: огромная фан-база в Европе, а после нокаута Волкановски – и в США, прекрасные бойцовские данные, медийность и умение работать на публику. И ему всего лишь 27 лет – ещё выступать и выступать.

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Интересно, кто станет следующим соперником Илии. Давать реванш Волкановски он не хочет, утверждая, что ему нужны новые лица. При этом про Холлоуэя, Ортегу и Родригеса он также высказался не в самом лучшем ключе.

«Пришло время двигаться дальше и навести порядок в дивизионе. У нового поколения должны быть новые претенденты, новые лица – это то, к чему я стремлюсь. Макс Холлоуэй, Брайан Ортега, Яир Родригес – драться с ними для меня не имеет никакого смысла. Мне нужны новые претенденты», — сказал Топурия на пресс-конференции после победы.

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Досталось и Мовсару Евлоеву, который идёт в рейтинге следом за вышеперечисленной троицей.

«Мовсар – это хороший бой для меня, я хотел бы биться с ним, но у этого парня восемь боев в UFC, восемь побед решениями. 0 сабмишенов, 0 нокаутов, и из этих восьми побед решениями четыре были раздельными. Вы серьёзно? Он должен хоть кого-то финишировать. Может быть, они могут найти для него кого-то из его родного города. Я не знаю. Может быть, он подерётся со своим отцом и финиширует его», — сказал Топурия.

Конечно, это всё его «хотелки», и если бы всё зависело только от желания Илии, то он бы подрался с Макгрегором. Но у лиги наверняка уже есть план действий по развитию карьеры своей новой суперзвезды, о котором мы узнаем в ближайшем будущем.

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