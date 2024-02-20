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Александр Волкановски ответил на сообщение Илии Топурии

Александр Волкановски ответил на сообщение Илии Топурии
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Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, австралиец Александр Волкановски отреагировал на сообщение действующего обладателя титула организации Илии Топурии.

Ранее испанец поблагодарил Волкановски за бой:

«Спасибо, Волк! Ты был очень сложным соперником, который сделал меня даже лучше. Было честью разделить с тобой октагон», — написал Топурия у себя в социальных сетях.

«Ценю это, братан! Поздравляю тебя с победой», — ответил Волкановски.

Напомним, бой между Илией Топурией и Алексом Волкановски состоялся на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск и был главным событием этого турнира. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этой победе Илия стал новым чемпионом UFC в полулёгком дивизионе.

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