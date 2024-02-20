Нганну усомнился в стойкости Джошуа

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, камерунец Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от предстоящего поединка с британцем Энтони Джошуа по правилам бокса.

«Сомневаюсь, что Джошуа выдержит то, что выдержал Фьюри в поединке со мной. Мы и раньше видели, как Тайсон поднимался после невероятных нокдаунов. Он очень стойкий боксёр — наверное, самый стойкий супертяжеловес. Я не верю, что Джошуа поднимется после тех ударов, которые принимал Фьюри», — сказал Нганну в интервью DAZN.

Бой Джошуа и Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном бою которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри из Великобритании раздельным решением судей победил экс-чемпиона UFC, камерунского бойца Фрэнсиса Нганну. В этом бою Нганну один раз отправил своего соперника в нокдаун.