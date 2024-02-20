Чимаев и Адесанья проведут бой 23 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, новозеландец Исраэль Адесанья проведёт свой следующий поединок 23 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC. Его соперником станет непобеждённый арабо-чеченский боец Хамзат Чимаев. Это следует из анонса, опубликованного на сайте арены Kingdom Arena в Эр-Рияде, где планируется проведение турнира UFC.

Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. В последнем бою, состоявшемся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), он решением большинства судей победил нигерийца Камару Усмана.

Исраэль Адесанья предыдущий раз дрался в сентябре 2023 года на турнире UFC 293 с американцем Шоном Стриклендом. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Исраэля единогласным решением судей. Всего на счету Иззи 24 победы и три поражения.