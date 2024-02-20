Представитель Чимаева опроверг информацию о поединке Хамзата с Адесаньей

Непобеждённый арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев не проведёт поединок с бывшим чемпионом UFC в средней весовой категории Исраэлем Адесаньей на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Игорь Лазорин, ссылаясь на представителя Чимаева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чимаев и Адесанья проведут бой 23 июня на турнире по смешанным единоборствам UFC, который состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. В последнем бою, состоявшемся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Хамзат Чимаев решением большинства судей победил нигерийца Камару Усмана.

Исраэль Адесанья предыдущий раз дрался в сентябре 2023 года на турнире UFC 293 с американцем Шоном Стриклендом. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Исраэля единогласным решением судей. На счету Иззи 24 победы и три поражения.