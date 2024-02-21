Диллашоу: Волкановски боялся Топурию в бою

Двукратный чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу прокомментировал результат поединка за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и грузином Илией Топурией, который состоялся на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Волкановски бил только ногами. Я знаю, что он боялся удара. Вы можете сказать по тому, как он дрался, что он очень боялся удара Топурии, хотя он и должен был опасаться. Однако раньше он так не дрался. В первых двух раундах он только и делал, что бил ногами», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON PODCAST.

Поражение от Топурии стало для 35-летнего Волкановски третьим в престижнейшей организации мира. Ранее он дважды уступил действующему чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.