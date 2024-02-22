Подруга Илии Топурии показала фото с бойцом после его победы в бою с Волкановски

Джорджина Узкатеги Баделл, девушка нового чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии, разместила новый пост у себя в социальных сетях, где поделилась с подписчиками свежими фотографиями.

«Жизнь — это американские горки. Высокая скорость, ожидания и тяжёлый труд, но в конце концов всё сводится к любви, семье и таким моментам, как этот, которые делают всё это того стоящим», — написала Узкатеги Баделл.

Фото: Из личного архива Джорджины Узкатеги Баделл

Фото: Из личного архива Джорджины Узкатеги Баделл

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в активе Илии 15 побед в 15 боях.