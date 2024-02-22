Чемпион АСА: Топурия будет чемпионом UFC, пока не встретится с Евлоевым

Обладатель пояса АСА в полулёгком весе Ислам Омаров считает, что россиянин Мовсар Евлоев является главной угрозой для нового чемпиона UFC в полулёгком весе испанца Илии Топурии.

На турнире UFC 298 Топурия (15-0) во втором раунде нокаутировал австралийца Алекса Волкановски и завоевал чемпионский пояс в полулёгком весе. Евлоев (18-0) располагается на пятой строчке рейтинга полулёгкого веса.

«Честно говоря, не так сильно был удивлён исходом боя Волкановски — Топурия. Волкановски вышел на бой после такого нокаута (от Ислама Махачева). Ему нужно было взять паузу и нормально восстановиться. И Волкановски уже выглядит неважно. Следующий бой он тоже может проиграть. Ему нужно отдохнуть и прийти в себя. А Топурия… Если Мовсару Евлоеву дадут шанс подраться за титул… Следующим чемпионом, думаю, будет Мовсар Евлоев. Пока Топурия не встретится с Мовсаром Евлоевым, он будет чемпионом.

Если бы у меня был бой с Топурией, я бы точно боролся. У него ударка на высшем уровне. Он очень хороший ударник и сейчас победил хорошего ударника. Я бы с ним применил свою фирменную борьбу», — заявил Омаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Омаров 25 февраля в Краснодаре на турнире АСА 171 в полуфинале Гран-при в полулёгком весе встретится с соотечественником Алексеем Полпудниковым.