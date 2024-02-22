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Майкл Чендлер сделал категоричное заявление по поводу боя с Макгрегором

Майкл Чендлер сделал категоричное заявление по поводу боя с Макгрегором
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер выразил уверенность в том, что его поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором (Ирландия) состоится.

«Наверно, никому не приходилось ждать дольше, чем мне. Я был готов к бою сразу после The Ultimate Fighter. С другой стороны, я здорово провёл свободное время, побыв с семьёй. В конечном счёте Конор добился своего. Сейчас он продвигает фильм «Дом у дороги». Но мы не сойдём с этого поезда. Я получил слишком много заверений в том, что этот бой состоится. Иначе и быть не может», — сказал Чендлер на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

В активе Чендлера 31 бой, в котором он одержал 23 победы (11 нокаутом) и потерпел восемь поражений. На счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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