«Контракт подписан». Майкл Чендлер встретился с директором реслинг-промоушена WWE

Американский боец смешанных боевых искусств Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с исполнительным директором WWE Полом Левеком.

«Контракт подписан. Увидимся наверху!» – написал Чендлер.

Фото: Из личного архива Майкла Чендлера

В общей сложности в смешанных единоборствах Чендлер провёл 31 бой, в которых одержал 23 победы (11 нокаутом) и потерпел восемь поражений. В последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2022 года, Майкл проиграл соотечественнику Дастину Порье.

Ранее сообщалось, что в следующем поединке Чендлер встретится с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, известным ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Ожидается, что бой может состояться осенью 2024 года.