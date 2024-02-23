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Чемпион UFC Илия Топурия выбрал трёх соперников для следующего боя

Чемпион UFC Илия Топурия выбрал трёх соперников для следующего боя
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Новый чемпион лиги UFC в полулёгком весе, испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия рассказал, что в следующем поединке хотел бы встретиться с кем-то из следующих трёх бойцов: Шоном О'Мэлли, Конором Макгрегор или Максом Холлоуэем. Об этом информирует ESPN US со ссылкой на общении Топурии с испанской прессой.

Сообщается также, что Топурия хотел бы, чтобы бой состоялся в Испании.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, Илия встречался с представителем Австралии Александром Волкановск. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.

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