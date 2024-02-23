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Новый чемпион UFC Топурия раскрыл, когда хочет провести бой с Исламом Махачевым

Новый чемпион UFC Топурия раскрыл, когда хочет провести бой с Исламом Махачевым
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Испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия заявил, что хочет провести хотя бы одну защиту пояса в полулёгком весе, прежде чем бросить вызов Исламу Махачеву – чемпиону UFC в лёгком весе. Об этом информирует ESPN US со ссылкой на общении Топурии с испанской прессой.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC в полулёгком дивизионе после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде.

Махачев в последнем бою встречался также с Волкановски. Это был их реванш после победы Ислама. Во втором поединке Махачев победил в первом раунде нокаутом.

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