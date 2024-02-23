Чимаев объяснил, почему отказался от боя с Эдвардсом на турнире UFC 300

Топовый арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев ответил на вопрос о том, почему он не согласился провести бой с чемпионом UFC в полусредней весовой категории британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300, который 14 апреля пройдёт в Лас-Вегасе (США).

«Они хотели, чтобы я дрался на UFC 300, но я сказал, что для меня слишком мало времени, чтобы спуститься в полусредний вес. Мне нужно было больше времени. Бой с Эдвардсом не был гарантирован на сто процентов – мой менеджер сказал: может, да, а может, и нет. Но мой брат сказал не делать этого в Рамадан», – заявил Борз в интервью FCR MMA.

Ранее стали известны имена трёх бойцов, не пожелавших поединка с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300. Как рассказал в своём подкасте авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани, спортсменами, отказавшими Эдвардсу, были россиянин Ислам Махачев, представитель Казахстана Шавкат Рахмонов и боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.