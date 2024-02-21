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Дана Уайт жёстко отреагировал на новость о бое Чимаева и Адесаньи в Эр-Рияде

Дана Уайт жёстко отреагировал на новость о бое Чимаева и Адесаньи в Эр-Рияде
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой непобеждённый боец с чеченскими корнями Хамзат Чимаев проведёт поединок с бывшим чемпионом промоушена в средней весовой категории Исраэлем Адесаньей (Новая Зеландия).

«Этого [боя] не будет. Это был фейковый пост. Все СМИ, освещающие ММА и распространяющие это, доставляют только проблемы. Абсолютные клоуны», — написал Уайт на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Чимаев и Адесанья могут провести бой 23 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ходе турнира UFC. Отметим, что позже появилась информацию об опровержении готовящегося поединка со стороны команды Хамзата.

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